Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

Schoningen (La) - Am Freitag, den 30.04.2021, gegen 19.15 Uhr, befuhr ein 40-jähriger aus einem Uslarer Ortsteil mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger die Landstraße in Schoningen. Auf Höhe der Hausnummer 35 kam ihm ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines LKWs entgegen, welcher teilweise auf seine Fahrspur geraten war. Aus diesem Grund musste der Fahrzeugführer des Treckers mit seinem Gespann ausweichen, sodass dadurch der Anhänger ins Schlingern geriet und gegen eine Hauswand stieß. Dabei entstand Sachschaden am Anhänger und der Hauswand in Höhe von ca. 10.000 EUR. Der Fahrer des LKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell