Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneuter Diebstahl eines Katalysators

Einbeck (ots)

Einbeck (scha)- Am Freitag, 30.04.2021, meldete ein Mitarbeiter eines Autohauses in der Barumstraße den Diebstahl eines Katalysators. Die Täter hatten diesen nach ersten Ermittlungen von einem zum Verkauf stehenden Daimler den Katalysator abgetrennt und entwendet. Die Tat dürfte sich zwischen dem 19.04. und 30.04. ereignet haben. Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck unter der Telefonnummer 05561/949780 oder der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551/70050 zu melden. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

