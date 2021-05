Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck (scha)- Am Freitag, 30.04.2021, gegen 16:05 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Einbeck am Altendorfer Tor einen 21-jährigen Einbecker mit seinem VW Golf. Hierbei stellten die Beamten fest, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz besteht. Der Fahrzeugführer hatte nach Rücksprache der Beamten mit der Versicherung seit Januar 2021 keine Versicherungsbeiträge mehr bezahlt, so dass der Versicherungsschutz erloschen war. Gegen den 21-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

