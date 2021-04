Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Northeim warnt sogenannten Haustürgeschäften

Northeim (ots)

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim warnt zu Beginn des Frühjahrs vor Geschäftsabschlüssen an der Haustür.

Die Täter gehen bei dieser Masche von Haus zu Haus und bieten Dienstleistungen rund um Haus und Hof an. Oftmals werden die Dienstleistungen zu völlig überhöhten Preisen angeboten und die Arbeiten dann gar nicht, mangelhaft oder nur zum Teil ausgeführt. In der vergangenen Woche bot ein Englisch sprechender Mann in der Bussardstraße in Nörten-Hardenberg seine Dienstleistung als Fensterputzer den dortigen Anwohnern an. Da er die erforderliche Reisgewerbekarte nicht vorzeigen konnte, wurden ihm die Arbeiten durch die eingesetzten Polizeibeamten untersagt.

Die Polizei Northeim empfiehlt, Angebote an der Haustür auf ihre Seriosität zu prüfen und ein entsprechendes Vergleichsangebot eines örtlichen Betriebes einzuholen. Wenn Ihnen Zweifel an der Seriosität aufkommen oder der vorab vereinbarte Preis Ihnen überzogen vorkommen sollte, lehnen Sie das Angebot ab. Lassen Sie sich in jedem Fall die Reisegewerbekarte des Dienstleisters zeigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell