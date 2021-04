Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Uslar (ots)

Eine 38-jährige Frau aus Uslar hielt am 29.04.21, um 13:05 Uhr, auf dem Försterweg in Uslar ein Auto an und setzte sich hinter die 73-jährige Fahrerin, bedrohte sie und zog sie an den Haaren. Als die 15-jährige Beifahrerin aus dem Auto stieg und Hilfe holen wollte, flüchtete die 38-jährige. Sie wurde später im Stadtgebiet von Uslar angetroffen und der Polizeidienststelle zugeführt. Dort bedrohte sie die Beamten/Beamtinnen, leistete erheblichen Widerstand und wurde anschließend in die Psychiatrie eingewiesen. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

