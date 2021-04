Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR-BOLLENSEN (js) Am 28.04.21, gegen 11.00 Uhr, befuhr eine 45-jährige PKW-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil mit ihrem Fahrzeug die Kesselbergstraße in Bollensen aus Richtung Dinkelhausen kommend. Beim Abbiegen nach links auf die Bundesstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 54-jährigen Fahrers aus der Gemeinde Wesertal, der die Bundesstraße in Richtung Uslar befuhr. Es entstand ein Gesamtschaden an den Fahrzeugen von ca. 16.000 EUR.

