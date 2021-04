Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall, erhebl. Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld,Bundesstr. 445/Kreisstr.616/Birkenweg. Zeit: Dienstag, 27.April 2021, 15:40 Uhr. Ein 23-jähriger Kalefelder befuhr mit seinem VW die Kreisstr. 616, von Dögerode kommend, in Richtung der Bundesstr. 445 und er wollte diese überqueren. Beim Überqueren beachtete er jedoch nicht die Vorfahrt eines von rechtskommenden 57-jährigen aus Herne/NRW, der mit seinem Mercedes Benz die Bundesstr. 445, von Sebexen kommend, in Richtung Echte befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 15000.-Euro. Die verunfallten Fzg. wurden abgeschleppt und der Merceds Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die er ambulant behandeln lassen wollte. Ermittlungen wegen Vorfahrtsverletzung und Fahrlässiger Körperverletzung wurden vom PK Bad Gandersheim aufgenommen.

