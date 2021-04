Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Göttingen und der Polizeiinspektion Northeim

Northeim (ots)

Brandstiftung mit 25.000EUR Schaden - Schnelle Festnahme des Täters

Montag, 26.04.2021, 18:55 Uhr

Nörten-Hardenberg, Johann-Wolf-Straße

NÖRTEN-HARDENBERG (da) - Ein 28-Jähriger steht im Verdacht, am gestrigen Abend (26.04.21) gegen 18:55 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Johann-Wolf-Straße in Nörten-Hardenberg einen Brand gelegt zu haben.

Der Mann aus Nörten-Hardenberg hatte sich zunächst unter einem Vorwand Zutritt zu dem Haus verschafft und flüchtete kurze Zeit später aus selbigem. Da das Verhalten einem Nachbarn verdächtig vorkam, verfolgte dieser den Mann und informierte parallel die Polizei. Als der Zeuge von der abgebrochenen Verfolgung zu dem Haus zurückkehrte, stellte er bereits eine starke Verrußung im Dachgeschoss fest. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Nörten-Hardenberg schnell gelöscht werden, der Sachschaden beläuft sich ersten Ermittlungen zufolge auf ca. 25.000EUR. Menschen wurden nicht verletzt. Eine Streife konnte den Tatverdächtigen noch im Nahbereich feststellen und vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell