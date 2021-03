Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht

Stadthagen (ots)

Am Montag, den 08.03.2021, gegen ca. 13.15 Uhr, stieß ein Lkw mit Anhänger (Sattelzug mit Auflieger), beim Abbiegen von der Straße Am Stadtpark in Richtung Bahnhofstraße, gegen die gläserne Überdachung vor dem Eingang zum Kaufhaus Hagemeyer. Zwei Elemente des Glasdaches stürzten dabei herab auf den Gehweg. Ein hinter dem Verursacher fahrender Zeuge konnte das Kennzeichen des Anhängers ablesen und meldete den Unfall. Weiterhin sollen einige Passanten an der Unfallstelle gestanden haben, als Glasteile auf den Gehweg krachten. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Tel. 05721 / 40040, beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell