Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lindhorst: Tödlicher Verkehrsunfall

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 11.03.2021, ereignete sich gegen 15:15 Uhr, auf der Mühlenstraße in Lindhorst, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pedelec-Fahrers. Ein 73-jähriger Mann aus selbigen Ort befuhr mit seinem E-Bike die Straße, als er unvermittelt und aus bisher ungeklärter Ursache von seinem Fahrrad herunterstürzte. Hinzukommende Passanten verhielten sich vorbildlich, setzten sofort einen Notruf ab und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers und des Rettungswagens Erste Hilfe. Trotz der sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen und der Reanimation durch die eingesetzten Rettungskräfte verstarb der Senior noch an der Unfallstelle.

