Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Aufgepasst! Erneut Verkehrssicherheitswoche der Polizei Nienburg

Nienburg (ots)

(KEM) Der Einsatz- und Streifendienst der Polizei Nienburg hat die nächste Woche, Zeitraum vom 15.03.2021 - 19.03.2021, zum wiederholten Mal eine Verkehrssicherheitswoche in Nienburg geplant. Mit verstärkten Kräften werden hierfür an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet mobile und stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Unter dem Motto "Tippst du noch oder bremst du schon?" richten die Beamten der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ihren Fokus in dieser Woche vorrangig auf die verbotene Nutzung mobiler Endgeräte durch Kraftfahrzeugführende sowie Radfahrende. "Jede Sekunde, die der Blick während der Fahrt von der Straße abgewandt ist, ist eine Sekunde zu viel." teilt Andrea Kempin, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg mit, und bittet jede Verkehrsteilnehmerin und jeden Verkehrsteilnehmer, den Blick stets auf die Straße statt auf das Mobiltelefon zu richten.

Darüber hinaus werden die Schwerpunkte in der Kontrollwoche aber auch auf unangepasster Geschwindigkeit sowie Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung liegen, da es sich auch hierbei weiterhin um Hauptunfallursachen handelt. Auch werden weiterhin Verstöße gegen die Anschnallpflicht geahndet, da diese selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten zu schweren Unfallfolgen führen können.

Ziel der inspektionsweit wiederkehrenden Verkehrssicherheitswochen ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit und Senkung der Unfallzahlen, weshalb diese auch immer vorab in den Medien angekündigt werden. Wenn die Verkehrsteilnehmenden durch die Ankündigung sensibilisiert sind und besonnener fahren, ist bereits für mehr Sicherheit auf Nienburgs Straßen gesorgt. Festgestellte Verstöße werden dennoch konsequent geahndet. Im Anschluss an die Verkehrssicherheitswoche veröffentlicht die Polizeiinspektion eine Gesamtstatistik.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell