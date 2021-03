Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hund beißt Fußgängerin

Bückeburg (ots)

Eine 73jährige Frau aus Delmenhorst ist nach ihren Angaben am Dienstag um 12.00 Uhr als Fußgängerin auf dem Gehweg an der Mindener Straße in Bückeburg von einem großen schwarzen Hund in ihr Bein, genauer gesagt in den hinteren Oberschenkel, gebissen worden.

Die Delmenhorsterin sagte bei der Anzeigeerstattung aus, dass der Hund angeleint gewesen war. Nach dem Biss wollte die leicht Verletzte den Besitzer des Hundes zur Rede stellen, der rannte allerdings mit seinem Hund davon und verschwand in einem Haus an der Mindener Straße.

Die Polizei ermittelt wegen des Tatverdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Hundehalter.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell