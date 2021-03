Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nach Einbruch auf frischer Tat geschnappt

Rinteln (ots)

(swe). Am Mittwoch wurde gegen 18.15 Uhr am Rintelner Gymnasium ein Einbruchsalarm ausgelöst. Als die Rintelner Beamten am Einsatzort eintreffen, flüchten zwei Täter aus einem Fenster des Objektes und werden von Zeuginnen dabei beobachtet. Im Rahmen der anschließenden Fahndung können diese beiden Personen von der Polizei festgestellt werden. Es handelt sich um einen 19- und einen 22-jährigen Rintelner; beide für die Beamten keine Unbekannten. Ob etwas aus dem Gymnasium entwendet wurde, wird derzeit noch überprüft.

