Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe - Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Marklohe sucht nach Zeugen zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti in der Feldmark am Weserradwanderweg in Marklohe. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag auf Sonntag, 06.03.2021 bis 07.03.2021, zwischen ca. 17.00 Uhr und 08.00 Uhr auf die Betonmauer, die einen dortigen Schweinestall umfriedet, großflächig Wörter in pinker und gelber Farbe gesprüht. Der Geschädigte belohnt Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, mit zweihundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Marklohe unter (05021) 924060 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell