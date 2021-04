Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37589 Kalefeld, Gemarkung Dögerode, Bundesstr. 248 / Kreisstr. 616.Zeit: Di. 27.04.2021, 12:15 Uhr. Eine 80-jährige Kalefelderin befuhr mit ihrem Seat die Kreisstr. 616 in Rtg. der Bundesstr. 248 und sie kollidiert mit einer 55-jährigen Kalfelderin, die mit ihrem VW die B 248 in Richtung Seesen befuhr. Es entstand mittlerer Sachschaden in Höhe von 3700.-Euro.

