POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ludwigshafen (ots)

In Folge eines verbotswidrigen Wendemanövers auf der Maudacher Straße in 67065 Ludwigshafen wurden bei einem sich daraus resultierenden Verkehrsunfall am Freitag, 02.04.2021, gegen 16:00 Uhr insgesamt drei Personen leicht verletzt. Zuvor befuhren beide beteiligten PKW die Maudacher Straße leicht versetzt zueinander auf jeweils einer der beiden Fahrspuren in Richtung des Stadtteils Maudach. Die 21-jährige Unfallverursacherin, führte ausgehend vom rechten Fahrstreifen Höhe Meckenheimer Straße ein Wendemanöver durch, um ihre Fahrt anschließend in Fahrtrichtung Stadtmitte fortzusetzen. Hierbei überfuhr die 21-Jährige die Sperrfläche und übersah den in gleicher Richtung versetzt zu ihr auf der linken Fahrspur nachfolgenden PKW des 57-Jährigen, wodurch dieser frontal mit der Fahrerseite des PKW der Unfallverursacherin kollidierte. Sowohl die 21-Jährige als auch der 57-Jährige mit dessen 54-jährigen Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Maudacher Straße im Bereich der Ortsausfahrt Gartenstadt auf beiden Spuren gesperrt werden. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

