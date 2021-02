Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung des Polizeikommissariat Geestland - Fahren ohne Fahrerlaubnis // Verkehrsunfall auf der BAB 27

Cuxhaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Freitagmittag, gegen 14:00 Uhr, wurde in der Gemarkung Bremerhaven auf der A 27 ein 37jähriger serbischer Staatsbürger, der seit mehreren Jahren in Deutschland lebt, mit seinem Pkw und Anhänger, durch Beamte des PK Geestland, angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass er seinen serbischen Führerschein nicht in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben lies. Nach einem regelmäßigen Aufenthalt von sechs Monaten in Deutschland erfüllt dieses den Tatbestand des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall auf der BAB 27 - Zeugenaufruf:

In der Gemarkung Schwanewede, kurz hinter der Anschlussstelle Schwanewede in Richtung Cuxhaven, ereignete sich am Freitagmorgen, gegen 10:00 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 27. Zu diesem Unfall werden mögliche Unfallzeugen gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60jähriger Bremer mit seinem schwarzen VW Golf den Hauptfahrstreifen. Von hinten näherte sich nach derzeitiger Spurenlage der weiße VW Golf Kombi eines 53jährigen aus Ritterhude mit deutlich höherer Geschwindigkeit und fuhr auf den Pkw des 60jährigen auf. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und Bremer Krankenhäusern zugeführt. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, insgesamt ca. 27000 Euro. Die Autobahn musste zur Beseitigung des entstandenen Trümmerfeldes und zur Bergung der Fahrzeug für ca. zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte beim Polizeikommissariat Geestland, Tel.: 04743-9280.

