Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Firmenwagen im Dorumer Gewerbegebiet aufgebrochen +++ Warnung vor dem Betreten von Eisflächen

Cuxhaven (ots)

Gemeinde Wurster Nordseeküste/Dorum. Von Dienstagmittag bis Mittwochmorgen (09./10.02.2021) haben Unbekannte den Firmenwagen einer Dachdeckerei im Gewerbegebiet Dorum aufgebrochen und Werkzeug entwendet. So wurde eine Heckscheibe des angegangenen Transporters eingeschlagen, entglast und als Einstieg genutzt. Es wurden hochwertige Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter/in geben können bzw. auf eventuell genutzte Fahrzeuge, werden gebeten, sich an die Polizei in Dorum (04742-926980) oder die Polizei in Geestland (04743-9280) zu wenden.

Landkreis Cuxhaven. Weiterhin warnen Polizei und Rettungsdienste vor dem Betreten von Eisflächen im gesamten Landkreis Cuxhaven. Gestern (10.02.2021), gegen 16:25 Uhr, wurden der Polizei in Schiffdorf Personen auf dem Stoteler See gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten konnten keine Personen mehr auf dem Eis festgestellt werden. Allerdings fanden sich diverse Spuren auf dem Eis, so dass ein Betreten definitiv stattgefunden hatte. Bei einer ähnlichen Meldung in Cuxhaven, gegen 17:25 Uhr, konnten beim Eintreffen auch keine Personen mehr im Bereich des Schleusenpriels festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell