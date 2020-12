Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ( kal )

EinbeckEinbeck (ots)

Zu einem weiteren Verkehrsunfall "Spiegel an Spiegel" auf der Umleitungsstrecke "Am Dreckmorgen" kam es am Samstag, dem 05.12.2020 um 17:00 Uhr. Eine 30-jährige Pkw Fahrerin aus Einbeck fuhr mit ihrem Fahrzeug, aus Richtung Reinserturmweg kommend in Richtung Walkemühlenweg / Pinkler, als ihr ein, vermutlicher Kombi, entgegenkam und beide Außenspiegel aneinanderstießen. Der Anprall war akustisch deutlich wahrnehmbar. Während die 30-Jährige anhielt, setzte der andere Fahrer oder Fahrerin des Kombi die Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf ca. 200 Euro. Eventuell vorhandene Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Kombi machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

