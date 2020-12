Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall an der Münsterkirche ( kal )

EinbeckEinbeck (ots)

Beschädigtes Fahrzeug wird gesucht! Am 05.12.2020, 14:30 Uhr, wird durch einen Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass er am heutigen Tage so gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Münsterkirche, Stiftplatz 8, dritter Parkplatz aus Richtung "Auf dem Steinwege" geparkt habe. Vor Ort habe er nicht bemerkt, dass er gegen ein Fahrzeug gefahren sei. Erst jetzt habe er eine Beschädigung an seinem Pkw festgstellt und vermutet, dass er ein anderes Fahrzeug, welches an der Münsterkirche neben ihm zum Parken abgestellt war, beschädigt haben könnte. Er kann sich nur an einen hellen Pkw mit Einbecker Kennzeichen erinnern. Der Pkw könnte eventuell an der linken Fahrzeugseite in einer Höhe von 62 cm bis 113 cm beschädigt sein. Fahrzeugbesitzer, welche im besagten Zeitraum im angegebenen Bereich geparkt haben, werden gebeten, ihre Fahrzeuge auf Beschädigungen zu überprüfen und sich gegebenenfalls mti der Polizei in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 zwecks weiterer Maßnahmen in Verbindung zu setzen.

