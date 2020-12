Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall ( kal )

EinbeckEinbeck (ots)

Am Samstag, dem 05.12.2020, kam es gegen 15:13 Uhr, zu einem Verkehrsunfall "Am Dreckmorgen". Während eines Überholmanövers kam es zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Über den Unfallhergang bzw. darüber, wer hier die wesentlichen Ursachen für die Entstehung des Verkehrsunfalles gesetzt hat, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.600 Euro. Da sich in der letzten Zeit vermehrt Unfälle auf dem Dreckmorgen ereignet haben, hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Die Strecke "Am Dreckmorgen" wird zur Zeit als Umleitungsstrecke genutzt. Da die Straße sehr schmal ist, kommt es vermehrt zu Spiegel - Spiegel Berührungen. Es wird empfohlen, gerade im Begegnungsverkehr erhöhte Aufmerksamkeit walten zu lassen und gegebenenfalls die Geschwindigkeit zu reduzieren, um Unfälle zu vermeiden.

