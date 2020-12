Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Taschendiebstahl ( kal )

EinbeckEinbeck (ots)

Am Samstag, dem 05.12.2020, wird ein 84-jähriger Mitbürger aus Einbeck gegen 10:53 Uhr vermutlich schon in der Sparkasse am Marktplatz durch eine jüngere, weibliche Person beobachtet, wie er am Geldautomaten seinen Kontostand überprüft. Ohne Geld abzuheben, verlässt der Mann dann die Sparkasse, um zu seinem Pkw zu gehen. Diesen hat er hinter der Ratsapotheke geparkt. Vermutlich im Durchgang der Ratsapotheke zum Parkplatz wird ihm dann seine Brieftasche aus der äußeren Tasche seines Mantels entwendet. Tatverdächtig ist hier in jedem Fall die ca. 18 - 22 Jahre junge Frau, welche ihn schon in der Sparkasse beobachtet hat. In der Brieftasche befanden sich neben diversen persönlichen Papieren auch eine größere Summe an Bargeld. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell