Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ( kal )

EinbeckEinbeck (ots)

Am Freitag, den 04.12.2020, kam es gegen 14:18 Uhr auf der Straße "Am Dreckmorgen" zu einer Spiegel - Spiegel Berührung im Begegnungsverkehr. Ein 51 jähriger Pkw Fahrer aus Hullersen befuhr die Straße "Am Dreckmorgen" aufgrund eines ihm sehr in der Fahrbahnmitte entgegenkommenden Fahrzeuges schon sehr weit am rechten Fahrbahnrand. Trotzdem kam es noch mit den beiden Außenspiegeln zu einer Berührung. Obwohl es einen lauten Knall gab, entfernte sich der entgegenkommende Fahrzeugführer in Richtung Walkemühlenweg / Pinkler. Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeugführer nimmt die Polizeidienststelle in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 entgegen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

