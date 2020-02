Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unangepasste Geschwindigkeit und Unfallflucht

Bad Pyrmont (ots)

Am 3.2.20, gegen 23:30 Uhr, fuhr ein 25jähriger Mann aus Schleswig-Holstein mit einem Skoda Fabia auf der Kreisstraße 40 von Löwensen in Richtung Thal. Weil er die nahezu rechtwinklig abknickende Kurve zur Emmerbrücke übersah, bremste er viel zu spät ab und kam daher in der Kurve auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und fuhr gegen das Brückengeländer und einen Baum. Auch an dem neun Jahre alten Pkw entstand im Frontbereich erheblicher Sachschaden. Nach dem Unfall fuhr der Schleswig-Holsteiner mit seiner Beifahrerin, die auch die Halterin des Skoda ist, zu Verwandten nach Aerzen. Eine Stunde später rief die Halterin dann bei der Polizei an und meldete den Unfall nachträglich. Gegen den Fahrzeugführer, der keine Angaben zum Hergang machte, wird jetzt ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort geführt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

