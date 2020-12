Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fundunterschlagung ( kal )

EinbeckEinbeck (ots)

Eine Fundunterschlagung wird am Samstag, dem 05.12.2020 auf dem Polizeikommissariat in Einbeck angezeigt. Demnach hat ein 46-jähriger Einwohner aus Einbeck am Nachmittag des 27.11.2020 im Northeimer Stadtgebiet seine Geldbörse verloren. Bis zu heutigen Tage wurde die Geldbörse nicht wieder abgegeben, so das davon auszugehen ist, dass sie jemand gefunden und behalten hat. Die Schadenshöhe wird mit 50 Euro angegeben.

