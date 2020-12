Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei - Vermisster 13-Jähriger wieder da

WiesbadenWiesbaden (ots)

Am 01.12.2020, um 15:20 Uhr, kurz nach Veröffentlichung der Öffentlichkeitsfahndung, meldete sich der vermisste 13-Jährige wieder wohlbehalten in der Jugendeinrichtung in Wiesbaden zurück. Damit wird die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen.

