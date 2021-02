Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ohne erforderliche Fahrerlaubnis auf der A 27 +++ Zulassungsverstoß in Debstedt +++ Diverse witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/A 27. Am Montagnachmittag (08.02.2021), gegen 15:50 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen 31-jährigen Geestländer mit seinem Gespann. Dieser war auf der A 27 in Richtung Norden unterwegs. Für seine Fahrzeug-Anhänger-Kombination besaß der 31-Jährige aber nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und dem nunmehr Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt.

Geestland/Debstedt. Am Montagabend (08.02.2021), gegen 22:20 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen 32-Jährigen aus der Gemeinde Geestland, welcher mit einem Pkw der Marke VW mit polnischer Zulassung in der Straße Rosenburg in Debstedt fuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Pkw seinen regelmäßigen Standort innerhalb Deutschlands hat und deshalb wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

Landkreis Cuxhaven/A 27. Vor allem im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Geestland ereigneten sich seit gestern mehrere Verkehrsunfälle, welche auf die winterlichen Straßenzustände zurückzuführen sind. Bei allen Unfällen handelt es sich glücklicherweise um leichte Verkehrsunfälle bei denen keine Personen verletzt wurde. Es entstand lediglich Sachschaden. Betroffen ist und war vor allem der Südkreis, da hier deutlich mehr Schnee gefallen war.

Als Beispiel sei hier ein Verkehrsunfall genannt, der sich heute Morgen, gegen 09:00 Uhr, auf der A 27 zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede in Fahrtrichtung Norden ereignet hatte. Trotz Winterbereifung verlor ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Gespann und prallte in die Seitenschutzplanke. Es blieb auch hier zum Glück bei Blechschäden. Die Polizei sicherte die Unfallstelle, bis zur Bergung des Fahrzeugs ab. (Bild vorhanden)

