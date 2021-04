Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Sachbeschädigung am Fahrzeug

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum 03.04.2021 zwischen 23:40 und 01:40 Uhr kam es in der Goethestraße zur einer Sachbeschädigung durch Jugendliche. Die drei Jugendlichen machten sich zunächst an einer Straßenlaterne zu schaffen und beschädigten diese. Als sich ein aufmerksamer Zeuge bemerkbar machte, flüchteten die drei Jugendlichen in Richtung Goerdeler Platz. Auf ihrer Flucht beschädigten die Jugendlichen einen PKW, indem der Außenspiegel abgerissen wurde. Durch die Polizei konnte - im Rahmen der umgehend durchgeführten Fahndung - ein 19-jähriger Tatverdächtiger festgestellt werden. Die beiden Mittäter sind bisher unbekannt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

