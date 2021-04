Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeibeamte beleidigt

Ludwigshafen (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahren aufgrund Beleidigung muss ein 34-jähriger Mann aus Ludwigshafen rechnen, nachdem er am Donnerstagmittag (01.04.2021, 15:00 Uhr) Polizeibeamte beleidigte. Die Beamten waren in der Innenstadt zu Fuß unterwegs und trafen dort auf den augenscheinlich alkoholisierten Mann, der augenblicklich mit den Beleidigungen begann. Nachdem er auf einen ausgesprochenen Platzverweis nicht reagierte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell