Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf nach Geldbeuteldiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Zum Diebstahl eines Geldbeutels kam es am Donnerstagvormittag (01.04.2021, 11:00 Uhr) auf dem Wochenmarkt in der Hochfeldstraße. Eine 63-jährige Frau aus Ludwigshafen befand sich zur Tatzeit auf dem Markt und hatte ihren Geldbeutel in dem mitgeführten Einkaufstrolley verstaut. Durch unbekannte Täter wurde der Geldbeutel aus dem Trolley entwendet. Durch die Tat entstand der Geschädigten ein Schaden in bislang noch unbekannter Höhe. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 nach Zeugen, die auf dem Markt im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621-963-2122 oder mittels E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell