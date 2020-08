POL-HB: Nr.: 0483 --Mann überfallen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Schmidtstraße Zeit: 06.08.2020, 20:15 Uhr

Am Donnerstagabend überfielen vier unbekannte Täter einen 25-Jährigen in der Östlichen Vorstadt. Sie traten ihn zu Boden, entrissen ihm die Umhängetasche und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 25-Jährige war gegen 20:15 Uhr in der Schmidtstraße unterwegs, als er auf Höhe der Straße Am Krummen Arm einen Tritt in den Rücken bekam, zusätzlich geschubst wurde und stürzte. Am Boden liegend wurde dem Bremer gegen den Kopf getreten. Einer der Täter entriss ihm seine Umhängetasche und seine Baseballkappe. Alle vier flüchteten in Richtung Ziegenmarkt. Insgesamt sind es vier Täter gewesen, von denen der 25-Jährige zwei Männer beschreiben konnte: Der erste war etwa 25 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, trug eine kurze helle Hose und ein weißes oder organgenes T-Shirt. Er soll kurze dunkle Haare gehabt haben. Der zweite Mann soll etwa 30 Jahre alt und 180 bis 185 cm groß gewesen sein. Er trug ein dunkles Tanktop, hatte die braunen Haare kurz geschoren und beide Arme komplett tätowiert.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

