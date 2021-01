Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Einbrecher scheitern

Ohne Beute blieben Unbekannte am Sonntag in Königsbronn.

Ulm (ots)

Die Bewohnerin eines Gebäudes im Bussardweg sah Einbruchsspuren und rief die Polizei. Unbekannte hatten versucht, eine Terrassentür aufzubrechen. Die Tür hielt stand und die Täter flüchteten ohne Beute. Die Polizei aus Heidenheim sicherte die Spuren. Der hinterlassene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr am Werk. Wer im Bereich des Bussardwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 07321/3220 melden.

Die Polizei weist daraufhin, dass Sie sich selbst beispielsweise mit entsprechender Sicherungstechnik vor Einbrechern schützen können. Für die Täter muss es in der Regel schnell gehen. Treffen sie auf widerstandsfähige Türen und Fenster, brechen sie ihr Vorhaben meist ab. Die Polizei bietet umfangreiche Informationen rund um das Thema Einbruchsschutz in Broschüren bei jeder Polizeidienststelle oder auf www.polizei-beratung.de an. ++++0095021

Marco Kenjic / Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

