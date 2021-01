Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Kaminbrand

Einsatzkräfte rückten am Freitag zu einem Feuer in Erolzheim aus.

Ulm (ots)

Glanzruß im Schornstein dürfte nach Angaben der Polizei ursächlich für das Feuer gewesen sein. Das war gegen 20.30 Uhr in einem Gebäude im Birkenweg ausgebrochen. Ein Bewohner hatte den Notruf abgesetzt. Neben Feuerwehr und Polizei war auch der Rettungsdienst am Brandort. Verletzt wurde niemand, am Gebäude entstand kein Sachschaden.

