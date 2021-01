Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Beim Abbiegen überholt

Mehrere Verletzte und 12.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntag bei Hattenhofen.

Ulm (ots)

Ein 69-Jähriger war gegen 12 Uhr von Zell u. A. in Richtung Hattenhofen unterwegs. Vor ihm fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Toyota. Die Frau bog kurz vor Hattenhofen nach links ab und setzte den Blinker. Zeitgleich überholte der Nachfolgende mit seinem Dacia und prallte dabei gegen den Toyota. Beide Autos kamen von der Straße ab und blieben an einem Schild stehen. Die Polizei aus Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Toyota-Fahrerin und ihr 45-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Noch unklar ist, ob auch zwei Kinder Verletzungen erlitten. Sie saßen zum Unfallzeitpunkt auf der Rückbank des Toyotas. Der Dacia-Fahrer blieb unverletzt. Abschlepper bargen die beiden Autos. Den Schaden schätzen die Ermittler auf 12.000 Euro.

Die Polizei weist daraufhin, dass es sehr gefährlich sein kann, außerorts in eine Zufahrt abzubiegen. Zeigen Sie ihr Vorhaben frühzeitig an und setzen Sie den Blinker. Vergewissern Sie sich mit einem Blick in den Rückspiegel, dass ihr Hintermann die Situation erkannt hat und abbremst. Für den nachfolgenden Verkehr gilt: Halten Sie genügend Abstand zu Vorausfahrenden. Wenn ein Fahrzeug auf einer Landstraße bremst hat das meist einen Grund. Setzen Sie nicht sofort zum Überholen an. Verschaffen Sie sich einen Überblick der Situation. Erst wenn Gefahren ausgeschlossen sind, können Sie den Überholvorgang beginnen.

