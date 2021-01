Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Weihnachtsbaum in Flammen

Rund 15.000 Euro Schaden entstanden am Sonntag bei einem Feuer in Nattheim.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr wollte ein Senior in einem Gebäude in der Hauptstraße Kerzen am Christbaum anzünden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei nahm er dazu Streichhölzer. Eines fiel ihm aus der Hand und entzündete die Tanne. Zunächst gelang es dem Mann zusammen mit seiner Ehefrau den Brand zu löschen. Doch kurz danach soll im Wohnzimmer die Decke Feuer gefangen haben. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Ehepaar blieb unverletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Die Polizei warnt davor Weihnachtsbäume mit echten Kerzen zu dekorieren. Mit zunehmender Zeit werden die Bäume trocken und bieten den Flammen einen guten Nährboden. Innerhalb von Sekunden kann aus einem Funken ein Wohnungsbrand werden. Besonders gefährlich wird es, wenn man vergisst die Kerzen zu löschen. Versuchen Sie auf offene Flammen zu verzichten. Sollten Sie doch echte Kerzen verwenden, dann lassen Sie diese niemals unbeaufsichtigt. ++++0096052

