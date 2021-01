Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Gegenverkehr übersehen

Drei verletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntag bei Maselheim.

Ulm (ots)

Gegen 13.45 Uhr fuhr der 36-Jährige mit seinem BMW auf der L266 in Richtung Äpfingen. An der Abzweigung in Richtung Schemmerhofen bog er dort nach links ab. Ein 26-Jähriger kam mit seinem Audi entgegen. Den übersah der Fahrer des BMW. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitt die 27-Jährige Beifahrerin im Audi schwere, der Fahrer leichte Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht. Er wurde an der Unfallstelle behandelt. An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Die L266 musste für etwa 1,5 Stunden halbseitig gesperrt werden.

