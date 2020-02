Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Schwerverletzte Autofahrerin aus ihrem Pkw befreit

Rösrath (ots)

Am Montagabend (17.02.), gegen 20:30 Uhr, ist eine Autofahrerin auf der Hauptstraße ungebremst in ein geparktes Fahrzeug gefahren und schwer verletzt worden.

Die 37-jährige Rösratherin kam mit ihrem Ford aus Richtung Hoffnungsthal und fuhr ohne zunächst erkennbaren Grund auf das Heck eines geparkten Pkw auf. Bei dem Aufprall lösten die Airbags aus und beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Unfallverursacherin wurde zudem schwer verletzt.

Um sie aus ihrem Auto befreien und notärztlich versorgen zu können, entfernte die Freiwillige Feuerwehr das Autodach des Ford.

Die Beamten erlangten bei der Unfallaufnahme den Verdacht, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand und ordneten deshalb eine Blutprobenentnahme an. Zudem war sie vermutlich ohne Abblendlicht unterwegs. Der Führerschein der Fahrerin wurde beschlagnahmt.

Sie wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, wo sie stationär aufgenommen wurde. An den beiden Pkw ist ein Sachschaden von insgesamt circa 15.000 Euro entstanden. Das Fahrzeug der Verursacherin wurde abgeschleppt. Für rund zwei Stunden wurde die Hauptstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (ct)

