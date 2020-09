Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Diebstahl eines Zweirades

Heinsberg-Grebben (ots)

Ein unbekannter Mann öffnete am 24. September (Donnerstag), gegen 2.30 Uhr, eine Garage an der Albert-Schweitzer-Straße und schob ein darin befindliches Motorrad auf die Straße.Dort versuchte der Täter das Kraftrad kurzzuschließen, was allerdings misslang. Aus einer weiteren Garage stahl er daraufhin ein Fahrrad und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der flüchtende Täter konnte beschrieben werden als schlanker Mann, der mit weißem T-Shirt und schwarzer kurzer Hose bekleidet war. Wer hat den Täter gesehen oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

