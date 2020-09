Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brände an zwei verschiedenen Orten

Wassenberg (ots)

Unbekannte entzündeten am Dienstag (22. September), gegen 8.10 Uhr, in einem Waldstück an der Straße An der Windmühle ein Feuer, indem sie unter anderem Alu-Dosen verbrannten. Gegen 21.20 Uhr zündeten Unbekannte ein Wahlplakat an der Bergstraße an, wodurch sowohl das Plakat, als auch der Mast, an dem es befestigt war, beschädigt wurden.

