Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz-Gerderhahn/-Golkrath (ots)

In der Nacht zu Sonntag (20. September) entwendeten unbekannte Täter aus einem Fahrzeug an der Straße In Gerderhahn eine Geldbörse mit Bargeld, persönlichen Dokumenten sowie Ausweisdokumente. Im gleichen Zeitraum öffnete ein unbekannter Täter einen Pkw an der Straße An der Heubahn und entwendete daraus einen Rucksack, der allerdings leer war. In diesem Fall konnte der Täter gefilmt werden, wobei zu sehen war, dass er gegen 4.45 Uhr mit einem Fahrrad unterwegs war, das Fahrzeug öffnete und den Rucksack entnahm. Zeugen, die den Dieb beobachtet haben, oder Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 02452 920 0, ihre Beobachtungen an das zuständige Kriminalkommissariat Erkelenz zu schildern.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell