Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Strohmiete

Selfkant-Isenbruch (ots)

An der Engelbertstraße stand am 22. September (Dienstag), gegen 23.20 Uhr, eine Strohmiete mit zirka 330 Ballen in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte nur ein kontrolliertes Abbrennen bewachen. Zeugen hatten eine verdächtige Beobachtung gemacht und gefilmt. Diese ist jetzt Gegenstand der Brandermittlung. Falls weitere Zeugen Beobachtungen gemacht haben, die mit der Entstehung des Brandes in Verbindung stehen könnten, werde diese gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell