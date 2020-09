Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kiosk

Erkelenz-Gerderath (ots)

Ein Unbekannter hebelte am 23. September (Mittwoch), gegen 1.20 Uhr, einen Gullydeckel aus der Fahrbahn der Lauerstraße und warf mit diesem anschließend die Tür zum Kiosk an der Lauerstraße ein. Aus dem Inneren entwendet er diverse Stangen Zigaretten und flüchtet zu Fuß in Richtung Friedhof. Ein Zeuge beobachtete den Dieb und beschrieb ihn als sehr schlanken Mann mit langen Beinen. Er war zirka 180 Zentimeter groß oder etwas größer und konnte sehr schnell laufen. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz in Verbindung zu setzen. Telefon 02452 920 0.

