Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kupferdiebstahl aus leerstehendem Haus

Erkelenz-Keyenberg (ots)

Am Dienstag, 22. September, zwischen 3 Uhr und 12.45 Uhr, brachen unbekannte Personen in ein leerstehendes zugemauertes Haus an der Lindenallee ein. Sie brachen im rückwärtigen Bereich die errichtete Mauer auf und entwendeten aus dem Innenbereich Kupferleitungen in unbekannter Menge.

