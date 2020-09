Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mögliche Verkehrsbehinderung durch Demonstration am Samstag

Heinsberg (ots)

In der Heinsberger Innenstadt kann es am Samstag, 26. September, aufgrund einer Demonstration auf dem Markt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Es werden die Hochstraße, die Liecker Straße ab der Einmündung Stiftstraße in Richtung Markt, die Poststraße und die Weberstraße gesperrt. Die Sperrungen werden ab zirka 11 Uhr eingerichtet und dauern voraussichtlich bis etwa 18 Uhr an.

