POL-EL: Schüttorf - Dach in Brand geraten

Schüttorf (ots)

Am Donnerstag ist es an der Sternstraße zum Brand an einem dortigen Wohnhaus gekommen. Ein Nachbar war am Abend auf eine starke Rauchentwicklung im Bereich des gerade in der Sanierung befindlichen Daches aufmerksam geworden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ursache und Sachschadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

