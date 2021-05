Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Einbeck (scha)- Am Freitag, 30.04.2021, gegen 23:40 Uhr, ereignete sich in der Beverstraße in Einbeck ein Auffahrunfall. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Einbeck musste hier zunächst aufgrund einer Katze, die die Fahrbahn kreuzte, abbremsen. Die dahinterfahrende 18-jährige Fahrzeugführerin aus Einbeck fuhr dann infolge zu geringen Sicherheitsabstands auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

