POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 26. Juli 2021:

Ohrum: Verkehrsunfall, Radfahrerin leicht verletzt

Sonntag, 25.07.2021, gegen 12:30 Uhr

Eine 39-jährige Radfahrerin ist am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall in Ohrum leicht verletzt worden. Demnach beabsichtigte ein 78-jähriger Autofahrer mit seinem Auto An der Einmündung Brückenstraße / Harzstraße auf die bevorrechtigte Straße einzubiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er dabei die bevorrechtigte Radfahrerin, so dass es zu einer Kollision kam. Im weiteren Verlauf stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Dettum: PKW überschlägt sich

Sonntag, 25.07.2021, gegen 15:30 Uhr

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ist am Sonntagnachmittag ein 59-jähriger Autofahrer mit seinem Auto in einer Kurve auf der Landesstraße 627 im Bereich Dettum ins Schleudern gekommen. Im weiteren Verlauf überfuhr der PKW den Grünstreifen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 59-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in das städtische Klinikum Wolfenbüttel gebracht. Zum entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden.

