POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine in der Zeit von Sa., 24.07.21 - So., 25.07.21, 08:00 Uhr

Am gestrigen Samstagabend gegen 18:35 Uhr ereignete sich im Bereich der Gemeinde Lengede, Kreisstraße 25, Fahrtrichtung Bodenstedt, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw vermutlich aus Unachtsamkeit des Fahrzeugführers nach rechts von der Fahrbahn abkam, auf einen Acker fuhr und sich anschließend mindestens einmal überschlug. Der 29 Jahre alte Fahrzeugführer aus Peine konnte sich selbst unverletzt aus seinem auf dem Dach liegenden und völlig zerstörten Fahrzeugwrack befreien und anschließend die Polizei informieren. Die Schadenshöhe wird mit ca. 4000 Euro beziffert. Zu einem Brand eines Holzstapels kam es heute früh gegen 00:15 Uhr auf einem Grundstück an der Bierstraße in Ilsede, OT Groß Lafferde. Das Feuer griff anschließend auf ein Wohnhaus über und verursachte nicht unerheblichen Sachschaden. Die Hausbewohner konnten ihr Haus glücklicherweise rechtzeitig und unverletzt verlassen, sodass keine Personen zu Schaden kamen. Neben Kräften der Polizei Ilsede wurde zur Klärung der bisher ungeklärten Brandursache auch die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Salzgitter eingesetzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Groß Lafferde, Gadenstedt und Münstedt sowie zur weiteren Unterstützung auch die Feuerwehr Peine mit einer Drehleiter mit insgesamt ca. 70 Einsatzkräften. Aufgrund der Löscharbeiten kam es zu einer Vollsperrung der Bundesstraße 1 im Bereich der Ortsdurchfahrt Groß Lafferde, die erst gegen 03:00 Uhr wieder aufgehoben werden konnte. Die Peiner Polizei führte am gestrigen Samstag zur Mittagszeit im Bereich der B 65 / Einmündung zur K31, Abzweig nach Handorf, erneut Geschwindigkeitsmessungen mit dem Handlasermessgerät durch. Diese Einmündung ist ein polizeibekannter Unfallschwerpunkt, an dem sich in der Vergangenheit immer wieder folgenschwere Verkehrsunfälle ereignet haben. In einem Zeitraum von nur etwa 90 Minuten wurden insgesamt 11 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wobei der schnellste Fahrzeugführer bei erlaubten 70 km/h den Einmündungsbereich mit 110 km/h passiert hatte. Die Fahrer werdenin den nächsten Tagen Post von der Bußgeldstelle erhalten und blicken jetzt einem teils empfindlichen Bußgeld entgegen. Die Polizei wird neben diversen anderen Unfallschwerpunkten im Landkreis Peine auch diese Einmündung weiterhin intensiv überwachen.

