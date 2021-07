In der Nacht von Freitag auf Samstag, etwa gegen 02:30 Uhr, soll nach Angaben mehrerer Anrufer eine Gruppe junger Menschen randalierend durch Ilsede, OT Oberg gezogen sein. Wenig später wurde durch die Polizei festgestellt, dass in den Straßen Siebensternweg und Nordfeld an mindestens 5 Pkw die Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen worden waren. Außerdem sei eine Skulptur vor einem Hauseingang zerstört worden. Hierdurch ist den Geschädigten ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Tätergruppe konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt, wer Angaben zu dieser Personengruppe machen kann. Wenden Sie sich bitte an die Polizei Ilsede unter der Rufnummer 05172/370750

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am gestrigen Freitag in der Zeit zwischen 16:30 und 16:45 Uhr in der Großen Straße/Ecke Fuhsestraße in Lengede, OT Woltwiesche. Hier wurde eine Grundstücksmauer, möglicherweise durch ein größeres Fahrzeug, erheblich beschädigt. Um den in Höhe von ca. 500 Euro entstandenen Schaden kümmerte sich der Fahrzeugführer nicht und er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei in Vechelde, Tel. 05302/930490

In der Nacht zum heutigen Samstag drangen unbekannte Täter in die Filiale einer Bäckerei im Einkaufzentrum in Ilsede, OT Gadenstedt ein. Eine gegen 05:30 Uhr eintreffende Mitarbeiterin bemerkte eine aufgebrochene Tür eines Nebeneingangs und alarmierte sofort die Polizei. Im Bereich des Verkaufstresens brachen der oder die Täter im Laufe der Nacht diverse Behältnisse auf, aber es wurde offenbar nichts entwendet. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise unter der Rufnummer 05171/999-0.