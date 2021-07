Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw mit Luftdruckwaffe beschossen

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag beschossen unbekannte Täter einen auf der Zollstraße abgestellten Pkw mit einer Luftdruckwaffe. Die Heckscheibe zerbarst und eine Außenspiegel war ebenfalls beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell